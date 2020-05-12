مصلحة الليطاني:رفع انتاج معامل توليد الطاقة الكهرومائية الى حده الاقصى

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ انها و "بناءاً لطلب ​مؤسسة كهرباء لبنان​، سترفع انتاج معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة لها في ​القرعون​ (عبد العال) والاولي (بولس ارقش) وجون (شارل حلو) الى حده الاقصى وضمن القدرة الاستيعابية القصوى لنقل المياه ( 22 متر مكعب في الثانية) عبر نفق عبد العال - انان".

وأكدت المصلحة في بيان أن رفع الإنتاج سيحدث "بحيث يكون انتاج المعامل الثلاث حوالي 145 ميغاوات على مدار 24 ساعة في اليوم".