مصلحة الليطاني:رفع انتاج معامل توليد الطاقة الكهرومائية الى حده الاقصى

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها و "بناءاً لطلب مؤسسة كهرباء لبنان، سترفع انتاج معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة لها في القرعون (عبد العال) والاولي (بولس ارقش) وجون (شارل حلو) الى حده الاقصى وضمن القدرة الاستيعابية القصوى لنقل المياه ( 22 متر مكعب في الثانية) عبر نفق عبد العال - انان".
وأكدت المصلحة في بيان أن رفع الإنتاج سيحدث "بحيث يكون انتاج المعامل الثلاث حوالي 145 ميغاوات على مدار 24 ساعة في اليوم".
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