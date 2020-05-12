طقس ربيعي مستقر ودافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ربيعيا مستقرا ودافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة كما تنخفض نسبة الرطوبة.
كما توقعت ان يكون طقس الخميس قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل بسيط على الساحل ، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية.
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر اّيار كما تنشط الرياح خاصة في الجنوب ويتوقع ظهور طبقات حفيفة من الغبار في الأجواء.
السبت: صافٍ إجمالاً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية.
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