فضل الله: العمل في التمريض تعبير عن مشاعر إنسانية

رأى ​السيد علي فضل الله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم العالمي للتمريض انه "‏لا يمكن أن يعتبر العمل في التمريض مجرد مهنة. هو تعبير عن مشاعر إنسانية يعيشونها تجاه من يحتاجون اليها فتنطبع في قلوبهم أملا وتمدهم عزيمة وقوة وتخفف آلامهم وتعينهم على الشفاء. من حقهم أن يكرموا ويقدروا ولا تُبخس حقوقهم حتى يستمر فيهم هذا الحب وهذا العطاء ‎​​​​​​".​

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