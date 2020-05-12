رويترز: بنس يقرر الحفاظ على تباعد مع الرئيس ترامب لعدة ايام

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ قرر الحفاظ على تباعد مع الرئيس ​دونالد ترمب​ لعدة أيام بعد إصابة سكرتيرته الصحفية ب​كورونا​".

هذا وشهد الأسبوع الماضي ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في البيت الأبيض، إحداهما لمساعد للرئيس الأميركي، والأخرى لكاتي ميلر السكرتيرة الصحفية لبنس، وهي زوجة ستيفن ميلر أحد أهم مستشاري الرئيس ترامب في البيت الأبيض. أما الحالة الثالثة فهي للمساعد الشخصي لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس والمستشارة بالبيت الأبيض.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس في الولايات المتحدة الآن أكثر من 76000 ، لكن الولايات بدأت بإعادة سبل الحياة إلى مجراها الطبيعي.​​​​​​​

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