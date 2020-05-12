وجّه عضو "كتلة الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، تحيّة إلى "كلّ ممرّض وممرّضة يخوض أشرس معركة مع الوباء العالمي نيابةً عن الشعب بأكمله. تحيّة لِمَن تركوا بيوتهم لنبقى في بيوتنا، تحيّة لِمَن حُرموا من أولادهم لنحمي أولادنا، تحية لمن يحافظون على حياتنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: تحية لكل ممرض وممرضة يخوض أشرس معركة مع الوباء العالمي نيابة عن الشعب بأكمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.