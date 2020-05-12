محمد نصرالله: الممرضات والممرضون في لبنان حققوا أفضل النتائج بأقل الإمكانات

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "اليوم العالمي للتمريض هذا العام له نكهة يطغى عليها لون التضحية والبطولة، الّتي يقدّمها الممرّضات والممرّضون على مساحة ​الكرة الأرضية​، فتحيّة لهم وبالأخصّ في ​لبنان​، حيث حقّقوا فيه أفضل النتائج بأقلّ الإمكانات".

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