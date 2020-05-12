المولى بيوم الممرض العالمي:نذروا انفسهم للعمل الرسالي في أشرف وأنبل المهن

وجهت رئيسة ​الجامعة الإسلامية​ في ​لبنان​ ​دينا المولى​ لمناسبة يوم الممرض العالمي والسنة العالمية للتمريض رسالة تهنئة الى الممرضين والممرضات الذين نذروا انفسهم للعمل الرسالي في أشرف وأنبل المهن الإنسانية السامية فكانوا رموزاً للعطاء مبلسمين للجراح ساهرين على شفاء المريض والجريح مجسدين معاني التضحية والصبر في سبيل انقاذ ​الانسان​ وتخليصه من الألم وشفائه من المرض، متمنية ان تحمل الذكرى القادمة الخير والطمأنينة الى البشرية جمعاء وقد تخلصت من جائحة ​الكورونا​ التي يتصدى الجسمان الطبي والتمريضي بشجاعة تثبت انهم اهل للتضحية والمواجهة بتصدرهم خط الدفاع الأول في معركة مكافحة الفيروس المستجد وإنقاذ الانسان من هذا الوباء الذي يتهدد الدول وشعوبها في وجودها واستقرارها .

وخصت المولى طلاب الجامعة الإسلامية بالتهنئة العاملين في قسم الكورونا في ​مستشفى​ الرئيس ​رفيق الحريري​ الجامعي الذين تعتز الجامعة بمساهمة ابنائها وبناتها الست عشر في معركة التصدي للكورونا مع طاقم المستشفى الذين يبذلون جهوداً مضنية وتضحيات كبيرة تستحق منا كل تقدير وثناء وتكريم، فهؤلاء الابطال اصحاب الايادي ​البيضاء​ المبسوطة بالرحمة والخير والعطاء تعجز الكلمات عن ايفائهم حقهم وجهودهم ، ونحن نحيي جهود إدارة كلية التمريض في الجامعة الإسلامية التي نفخر بأساتذتها والمدربين فيها كما نعتز بطلابها وخريجيها ولاسيما العاملين منهم .

وتوجهت بتحية الاكبار والتقدير الى ​وزارة الصحة​ اللبنانية بشخص وزيرها معالي د. ​حمد حسن​ وكل العاملين في الحقل الطبي والصحي والتمريضي الذين يعرضون حياتهم للخطر في سبيل حماية المجتمع من تفشي الوباء وتجنيب الانسان المرض والموت فيتصدون لاصعب الظروف في مواجهة جائحة الكورونا مقدرة فيهم روح الاقدام والاخلاص وتفانيهم في خدمة الإنسانية.