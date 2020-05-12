الصليب الأحمر: 57 اصابة بفيروس كورونا في محافظة عكار حتى تاريخه

أعلن مركز ​الصليب الأحمر اللبناني​ ، ​فرق الإسعاف​ والطوارئ في حلبا - عكار جدول بالمصابين ب​فيروس كورونا​ في محافظة عكار حتى تاريخ 12 ايار الحالي والذي بلغ 57 اصابة، 46 بالمئة منهم اناث، و54 بالمئة ذكور. موزعين حسب الاعمار على الشكل التالي: 18 بالمئة دون سن ال18 سنة،68 بالمئة بين ال18 وال 50 سنة، 14بالمئة فوق ال50 سنة . اما توزع المصابين بين مقيمين ووافدين فجاء على الشكل التالي:88 بالمئة مقيمين، و12بالمئة وافدين

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