المطران عوكر: ابرشية انطلياس ملتزمة الاغلاق الكامل لكل الكنائس والمدارس والمؤسسات

أعلن المدير البطريركي لأبرشية ​أنطلياس​ المارونية المطران أنطوان عوكر في تعميم انه "بناء على قرار ​مجلس الوزراء​ الصادر اليوم، إن الابرشية تلتزم الاغلاق الكامل لكل الكنائس و​المدارس​ والمؤسسات التابعة لها، اعتبارا من مساء غد الأربعاء حتى صباح الاثنين 18 الحالي".

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بالإقفال العام في لبنان لمدة اربعة ايام يبدأ مساء غد الاربعاء وينتهي صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات لمكافحة وباء "كورونا" الذي ارتفعت نسبة الاصابات به بين المواطنين خلال الايام الفائتة بنسبة كبيرة.

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