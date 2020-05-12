أعلن المدير البطريركي لأبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان عوكر في تعميم انه "بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم، إن الابرشية تلتزم الاغلاق الكامل لكل الكنائس والمدارس والمؤسسات التابعة لها، اعتبارا من مساء غد الأربعاء حتى صباح الاثنين 18 الحالي".
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بالإقفال العام في لبنان لمدة اربعة ايام يبدأ مساء غد الاربعاء وينتهي صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات لمكافحة وباء "كورونا" الذي ارتفعت نسبة الاصابات به بين المواطنين خلال الايام الفائتة بنسبة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المطران عوكر: ابرشية انطلياس ملتزمة الاغلاق الكامل لكل الكنائس والمدارس والمؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.