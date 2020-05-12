خامنئي لقائد جيشه عن حادثة البارجة: لتحديد هوية المقصرين واتخاذ الإجراءات

وجه المرشد الأعلى ال​إيران​ي السيد علي خامنئي في رسالة إلى قائد الجيش‌الإيراني اللواء ​عبد الرحيم موسوي​، أشار فيها إلى أن "حادثة بارجة "كونارك" الأليمة التي أودت بحياة عدد من قوات البحرية‌ الإيرانية كانت مؤسفة"، مطالباً "المسؤولين المعنيين بكشف أبعاد الحادث بدقة وتحديد هوية المقصرين واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تكراره مستقبلا".

وشيعت إيران اليوم 19 بحارا قضوا بحادث استهداف بارجة "كونارك" الإيرانية ب​صاروخ​ في خليج عمان، حيث أشارت البحرية الإيرانية أمس، إلى أن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان الأحد، نتج منها 19 قتيلا و15 جريحا.