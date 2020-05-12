الناطق باسم حركة النهضة التونسية: تفويض الغنوشي بعض مهامه لرئيس ديوانه ليس بدعة

علق الناطق باسم حركة "النهضة" التونسية عماد الخميري، على قرار زعيم الحركة ورئيس البرلمان ​راشد الغنوشي​ نقل بعض مهامه لرئيس ديوانه، واعتباره المكتب التنفيذي للحركة مكتب تصريف أعمال، معتبراً ان "تفويض الغنوشي بعض مهامه لرئيس ديوانه الحبيب خضر ليس بدعة بل إجراء جار العمل به في جميع الوزارات، حيث يتم التفويض لرئيس ​الديوان​ ببعض المهام التي تتعلق بالإدارة والإمضاءات والإجراءات الروتينية، والمحكمة الإدارية ستقيم قرار الغنوشي إن كان قانونيا أو مخالفا للقانون وتونس دولة قانون''.

ولفت الخميري الى ان ''الغنوشي لم يقم بشيء مخالف لما قام به رؤساء البرلمان السابقون على غرار ​محمد الناصر​ الذي كان رئيس ديوانه، نائب من نواب كتلة ​نداء تونس​ وأغلب أعضاء ديوانه من الدائرة القريبة منه، لكن لا أحد رأى في ذلك عيبا''.