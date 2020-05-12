الصحة البحرينية: تعافي 10 حالات إضافية مصابة بكورونا وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، "تعافي 10 حالات إضافيّة مصابة بفيروس "كورونا"، وتسجيل 122 حالة قائمة جديدة، منها 60 حالة لعمالة وافدة، 61 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج".
وأكّدت في بيان، أنّ "هناك حالات عدّة قد تسبّبت بنقل العدوى إلى أهلها وأقاربها ومحيطها، وذلك لعدم اتباعهم التعليمات الصادرة والقرارات والإجراءات الاحترازيّة، ممّا أدّى إلى تفاقم الحالات بين أفراد أسرهم"، مجدّدةً دعوتها للمواطنين والمقيمين بـ"ضرورة استمرار الإلتزام بالقرارات والإجراءات الصادرة عن الفريق الوطني للتصدّي لـ"كورونا"، وعدم التهاون بالخطورة الّتي قد يسبّبها عدم التقيّد بالإجراءات المتّخذة بانتقال الفيروس بين الأفراد والمجتمع".
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