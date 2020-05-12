مزارعون سوريون يجبرون آليات أميركية على التراجع في ريف الحسكة

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن أن أهالي قرى بلدة تل تمر بريف الحسكة، إعترضوا رتل آليات عسكرية أميركية وأجبروه على العودة، بإطار رفضهم أي وجود لقوات الولايات المتحدة على الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن "الآليات الأميركية غيرت مسارها لتعود باتجاه قواعدها اللاشرعية الموجودة في المنطقة".
تجدر الإشارة إلى أن أهالي قريتي "أم الغدير" و"ثامنة رحية" في ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي اعترضوا الشهر الماضي، رتلا عسكريا أميركياً بعد توقيفه من قبل حاجز للجيش السوري، وقاموا برشقه بالحجارة، وأجبروه على العودة من حيث أتى.
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