مزارعون سوريون يجبرون آليات أميركية على التراجع في ريف الحسكة

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن أن أهالي قرى بلدة تل تمر ب​ريف الحسكة​، إعترضوا رتل آليات عسكرية أميركية وأجبروه على العودة، بإطار رفضهم أي وجود لقوات ​الولايات المتحدة​ على ​الأراضي السورية​، مشيرةً إلى أن "الآليات الأميركية غيرت مسارها لتعود باتجاه قواعدها اللاشرعية الموجودة في المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن أهالي قريتي "أم الغدير" و"ثامنة رحية" في ناحية تل حميس بريف ​القامشلي​ الجنوبي اعترضوا الشهر الماضي، رتلا عسكريا أميركياً بعد توقيفه من قبل حاجز للجيش السوري، وقاموا برشقه بالحجارة، وأجبروه على العودة من حيث أتى.