سجناء بالولايات المتحدة يحاولون حمل كورونا ليأخذوا الحرية

أعلنت السلطات الأميركية في كاليفورنيا، أن نزلاء بأحد سجون المنطقة حاولوا الحصول على الحرية من خلال إصابة أنفسهم بفيروس كورونا، مؤكدةً أنهم إتُّهموا بمحاولة إصابة أنفسهم عمدا بالفيروس، معتقدين أنهم سينالون الحرية ويطلق سراحهم إذا انتقلت إليهم العدوى.
وأكد رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا، أن "الكاميرات صورت سجناء في مؤسسة نورث كاونتي الإصلاحية بمنطقة كاستايك، وهم يتشاركون كوبا يستخدم لمرة واحدة، ويستنشقون قناع وجه مستهلك، من أجل تنفيذ ما توهموه". مشيراً إلى أنه "ظهرت بشكل ما فكرة خاطئة بين السجناء، مفادها أنهم إذا تحصلوا على نتيجة إيجابية للوباء، فسيحصلون على وسيلة للضغط علينا وبطريقة ما، إطلاق أكبر عدد من السجناء، وهذا لن يحدث".
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