رويترز: الحصيلة الحقيقية لوفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ40 ألفا

أفادت وكالة "رويترز" عن حصيلة محدثة للوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد في ​المملكة المتحدة​، تتجاوز بشكل ملحوظ الأرقام المنشورة من قبل الحكومة، وذلك استنادا إلى آخر بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في إنجلترا وويلز، حيث أن حصيلة ​ضحايا​ الفيروس في البلاد تجاوزت عتبة الـ40 ألف حالة.

وأوضحت الوكالة أن آخر بيانات المركز رفعت عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في عموم المملكة المتحدة حتى الثالث من أيار إلى 38289، كما توفي 2251 شخصا على الأقل جراء الوباء في إنجلترا وويلز منذ ذلك الحين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 40540، ما يتجاوز بشكل ملموس حصيلة أي دولة أوروبية أخرى ويثير تساؤلات بشأن كيفية تعامل حكومة ​بوريس جونسون​ مع ​الأزمة​، مؤكدةً أن 20 ألفا على الأقل من نزلاء دور رعاية المسنين في إنجلترا وويلز توفوا جراء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة الرسمية الصادرة عن ​وزارة الصحة​ البريطانية للوفيات نتيجة كورونا هي 32692 حالة.