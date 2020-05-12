كشفت خطوط "راين اير" الجويّة الإيرلنديّة المنخفضة الكلفة، عن عزمها "العودة إلى 40 بالمئة من جداول الرحلات الجويّة العاديّة اعتبارًا من شهر تموز المقبل"، بعد خفض عمليّاتها إلى الحدّ الأدنى منذ منتصف آذار الماضي مع تفشّي فيروس "كورونا" المستجد.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذه الجداول رهن بالقيود الحكوميّة على الرحلات الجويّة داخل الاتحاد الأوروبي، ووضع تدابير فعالة للصحة العامة في المطارات"، مشيرةً إلى أنّه "سيكون هناك جدول رحلات يوميّ لما يقرب من ألف رحلة، واستعادة 90 بالمئة من شبكة خطوطها ما قبل "كوفيد 19".
وأوضحت أنّ "الطاقم والركاب سيرتدون كمّامات وسيتعيّن عليهم الخضوع لفحوصات قياس درجة الحرارة، فيما سيتمّ تشجيع التباعد الاجتماعي في المطارات وعلى متن الطائرات".
كانت هذه تفاصيل خبر خطوط "راين إير" الإيرلندية ستعيد تشغيل 40 بالمئة من رحلاتها بدءا من تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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