النقل السورية: إعادة العمل بمراكز إجازات ومدارس السواقة بدءاً من الأحد

أعلنت وزارة النقل في ​سوريا​ عن إعادة العمل في مراكز إجازات ومدارس السواقة في جميع المحافظات اعتباراً من الأحد القادم الـ 17 من الشهر الجاري وذلك مع تطبيق إجراءات السلامة والحد من التجمع والازدحام.

وأكدت الوزارة بيان ضرورة "تطبيق جميع شروط السلامة للمتقدمين من تعقيم المتقدمين قبل الدخول للمركز وإلزام المدرسة بتقديم كمامات وقفازات لكل متقدم وتعقيم القاعات وآليات الفحص وإلزام عناصر المركز واللجان الفاحصة بإجراءات السلامة من كمامات وقفازات وتعقيم دائم، حيث سيتم تقسيم المتقدمين في اليوم الواحد لخمس فترات كل فترة ساعة واحدة وفق آلية فحص بعدد لا يزيد على 20 إلى 24 متقدماً بحيث يتم إدخال أربعة متقدمين كل عشر دقائق وهي الفترة اللازمة لإتمام عملية الفحص النظري والعملي كاملة للمتقدم الواحد".

كما أعلنت عن أنه "ستتم إعادة افتتاح الدورات التدريبية للراغبين بالحصول على إجازات السوق من كل الفئات في ​المدارس الخاصة​ لتعليم قيادة المركبات مع تطبيق جميع شروط السلامة وعلى مسؤولية المدرسة وبإشراف مركز إجازات السوق بالمحافظات وتحت طائلة فرض عقوبة الإغلاق لمدة شهر في حال عدم الالتزام بإجراءات ومعايير ​الصحة​ والسلامة".