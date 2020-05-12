حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في فرنسا وصلت إلى 26991 متجاوزة إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية "ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" المستجد في فرنسا بواقع 348 وفاة إلى 26991"، متجاوزًا إسبانيا، إذ بلغ العدد الإجمالي 26920 حالة وفاة، لتصبح فرنسا رابع أكبر دول العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإيطاليا.
وأوضحت في بيان، أنّ "عدد المرضى بالمستشفيات المصابين بالفيروس انخفض مجدّدًا إلى 21595 من 22284 يوم أمس الاثنين"، ليستمر الاتجاه النزولي منذ أربعة أسابيع متّصلة. وتواصَل أيضًا الاتجاه النزولي في عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة وانخفض بواقع 170، إلى 2542.
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