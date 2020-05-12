ذكرت الشرطة الإندونيسية أنّ "المسعفين عثروا على جثث سبعة أشخاص على الأقل متفحّمة، غداة حريق اندلع في ناقلة نفط في مرفأ جزيرة سومطرة الإندونيسية"، معربةً عن تخوّفها من "ارتفاع حصيلة الضحايا".
وكان قد علق الضحايا مع عشرات الأشخاص على متن ناقلة النفط "جاغ ليلا"، الّتي كانت تخضع لأعمال صيانة، عندما اشتعلت فيها النيران يوم أمس، بعد سماع دوي انفجارات في ميناء بيلاوان في شمال سومطرة. وحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق لساعات على متن سفينة أُخرى راسية في الميناء.
وتسبّب الحريق الّذي لم يعرف سببه بعد، أيضًا بإصابة 22 شخصًا بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 قتلى على الأقل و22 مصابا نتيجة حريق اندلع في ناقلة نفط إندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.