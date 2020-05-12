7 قتلى على الأقل و22 مصابا نتيجة حريق اندلع في ناقلة نفط إندونيسية

ذكرت ​الشرطة الإندونيسية​ أنّ "المسعفين عثروا على جثث سبعة أشخاص على الأقل متفحّمة، غداة حريق اندلع في ​ناقلة نفط​ في مرفأ جزيرة ​سومطرة​ الإندونيسية"، معربةً عن تخوّفها من "ارتفاع حصيلة الضحايا".

وكان قد علق الضحايا مع عشرات الأشخاص على متن ناقلة ​النفط​ "جاغ ليلا"، الّتي كانت تخضع لأعمال صيانة، عندما اشتعلت فيها النيران يوم أمس، بعد سماع دوي انفجارات في ميناء بيلاوان في شمال سومطرة. وحاول ​رجال الإطفاء​ إخماد الحريق لساعات على متن سفينة أُخرى راسية في الميناء.

وتسبّب الحريق الّذي لم يعرف سببه بعد، أيضًا بإصابة 22 شخصًا بجروح.