الصحة اليمنية: إرتفاع عدد الإصابات إلى 65 حالة و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 65 والوفيات إلى 10 حالات.
وكانت في وقت سابق قد أعلنت أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن عدن مدينة موبوءة بعد ارتفاع حالات الإصابة فيها، وأوضحت اللجنة ان هذا القرار اتخذ بعد انتشار عدة أمراض في المدينة بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها في الآونة الأخيرة.
هذا وتجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم أربعة ملايين حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية. كما تجاوزت حصيلة الوفيات حول العالم 280 ألفا.
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