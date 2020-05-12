إسبانيا تفرض على كل القادمين إليها من الخارج حجرا صحيا لأسبوعين

قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص القادمين إلى أراضيها من الخارج، ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ، بعد ثلاثة أيام من اليوم.

وقالت الحكومة الإسبانية إنها قررت وضع كل القادمين إلى إسبانيا من الخارج، اعتبارا من تاريخ 15 ماي الجاري، في حجر صحي لمدة أسبوعين.

ويأتي قرار الحكومة الإسبانية تزامنا مع تزايد تسجيل البلاد لحالات وفيات، بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أحصت اليوم 176 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الأخيرة، وسجلت 594 إصابة جديدة بالفيروس.

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يذكر أن إسبانيا بدأت تخفيف قيود الإغلاق في 11 جهة من الجهات، التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي، ابتداء من أمس الاثنين، إذ انتقلت إلى المرحلة الأولى من مخطط رفع العزل التام، والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية، الذي يتضمن أربع مراحل، ويستمر إلى غاية شهر يونيو المقبل، بينما ستدخل خمس جهات أخرى هذه المرحلة بشكل جزئي.

وتم استبعاد جهة مدريد، الأكثر تضررا في البلاد، بتسجيلها لـ64 ألفا و333 حالة إصابة مؤكدة، و8552 حالة وفاة، من الانتقال إلى مرحلة رفع العزل، “لأنها لا تستوفي الشروط اللازمة للمرور إلى المرحلة التالية على الرغم من طلب الحكومة المحلية للجهة الرفع التدريجي لحالة الإغلاق التام”.