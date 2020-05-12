احتج عشرات من المغاربة الحاملين للجنسية الفرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر القنصلية الفرنسية في الدارالبيضاء، مطالبين بالعودة إلى منازلهم، في فرنسا.
ويشكو المتظاهرون الحاملون للجنسية الفرنسية، والعالقون في المغرب على خلفية أزمة كورونا، من سوء تواصل القنصلية الفرنسية في المغرب، وممارستها التمييز بينهم والفرنسيين.
وطالب المتظاهرون بالعودة إلى منازلهم، وحياتهم في فرنسا، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب، لمدة أشهر.
وأكد المحتجون أن المغاربة حاملي الجنسية الفرنسية مستاؤون من سوء تواصل القنصلية الفرنسية في المغرب معهم، مشيرين إلى أنها تغلق الأبواب في وجوههم، ولا تستجيب إلى مطالبهم.
يذكر أن فرنسا سبق أن أعادت مواطنيها العالقين في المغرب، في رحالات متفرقة بعد اتخاذ الرباط لقرار تعليق الرحلات إليها بشكل كامل، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقرر المغرب، منذ منتصف شهر مارس الماضي، تعليق كافة الرحلات التجارية الخاصة بالمسافرين، بحرا وجوا، وفتح الباب أمام رحلات إجلاء استثنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر مغاربة حاملين للجنسية الفرنسية يحتجون في البيضاء.. يطالبون بالعودة إلى منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.