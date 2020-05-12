مغاربة حاملين للجنسية الفرنسية يحتجون في البيضاء.. يطالبون بالعودة إلى منازلهم

احتج عشرات من المغاربة الحاملين للجنسية الفرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مقر القنصلية الفرنسية في الدارالبيضاء، مطالبين بالعودة إلى منازلهم، في فرنسا.

ويشكو المتظاهرون الحاملون للجنسية الفرنسية، والعالقون في المغرب على خلفية أزمة كورونا، من سوء تواصل القنصلية الفرنسية في المغرب، وممارستها التمييز بينهم والفرنسيين.

وطالب المتظاهرون بالعودة إلى منازلهم، وحياتهم في فرنسا، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب، لمدة أشهر.

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وأكد المحتجون أن المغاربة حاملي الجنسية الفرنسية مستاؤون من سوء تواصل القنصلية الفرنسية في المغرب معهم، مشيرين إلى أنها تغلق الأبواب في وجوههم، ولا تستجيب إلى مطالبهم.

يذكر أن فرنسا سبق أن أعادت مواطنيها العالقين في المغرب، في رحالات متفرقة بعد اتخاذ الرباط لقرار تعليق الرحلات إليها بشكل كامل، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر المغرب، منذ منتصف شهر مارس الماضي، تعليق كافة الرحلات التجارية الخاصة بالمسافرين، بحرا وجوا، وفتح الباب أمام رحلات إجلاء استثنائية.

