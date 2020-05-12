منها مطار عربي.. سكاي تراكس تكشف أفضل المطارات لعام 2020

كشفت شركة “سكاي تراكس” المتخصصة بتصنيف خطوط الطيران عن أفضل مراكز الطيران في العالم للعام 2020، في وقت يتوق فيه الكثيرون السفر مجدداً، بعد القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتقيم شركة “سكاي تراكس” أفضل المطارات العالمية في مسابقة سنوية عبر قياس جودة مختلف الخدمات المقدمة، وجميع مؤشرات الأداء للمطارات، بدءاً من تسجيل الوصول، وعمليات النقل، وخيارات الطعام، والتسوق، والراحة، والاستجمام، والأمن حتى المغادرة، وذلك حرصاً على راحة ورضا المسافرين، خلال رحلاتهم.

ويستمر مطار شانغي سنغافورة في التربع على عرش أفضل المطارات، بعد تتويجه من قبل الشركة أفضل مطار للسنة الثامنة على التوالي، ليكون “أفضل مطار في العالم”، فيما احتل مطار طوكيو هانيدا الدولي المركز الثاني.

وتقدم مطار حمد الدولي مرتبة واحدة منذ عام 2019، ليغدو في المركز الثالث خلال العام الجاري 2020، بعدما كان في المرتبة 22 في عام 2015، ويعتبر من أحدث المطارات الدولية، إذ تمّ افتتاحه في عام 2014.

ويُوصف مطار حمد الدولي، الذي يقع في العاصمة القطرية الدوحة، من قِبل شركة “سكاي تراكس” أنه المجمع الأكثر أهمية من الناحية المعمارية في العالم، فضلاً عن كونه الأكثر فخامة، ويخدم المطار السفارات الدولية كافة ويُعد المركز الرئيسي لعشرات الخطوط الجوية وخطوط الطيران الخاصة، وشركات الطيران التجارية.

وكان من المخطط تسليم الجوائز بمعرض “Passenger Terminal Expo”، مطلع أبريل الماضي، في مدينة باريس الفرنسية، قبل إلغاء الحفل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم الإعلان عن جوائز 2020، أول أمس الأحد، من خلال احتفال افتراضي، أقيم مباشرة على موقع “يوتيوب”.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سكاي تراكس”، إدوارد بليستد، في بيان: “بعد تأجيل إعلانات الجائزة لحوالي ستة أسابيع، شعرنا أنه من الصحيح الآن محاولة إدخال بعض المرح إلى قطاع صناعة المطارات، في ظل هذه الأوقات الصعبة”.

وسيطرت شرق آسيا على جوائز المطارات العالمية لهذا العام، مع وجود سبعة من أفضل 10 مطارات لعام 2020 في المنطقة، بما في ذلك أربعة في اليابان.

وبعيداً عن متصدر القائمة لعام 2020، حصل مطار طوكيو هانيدا الدولي على جائزتي “أفضل مطار محلي في العالم”، و”أنظف مطار في العالم”، كما حاز مطار كانساي الدولي في أوساكا اليابانية على جائزة “أفضل خدمة لموظفي المطارات في العالم”، بينما نال مطار تشوبو سنتراير الدولي في ناغويا على جائزة “أفضل مطار إقليمي في العالم”، وجميعها في اليابان.

فيما حاز البناء الثاني في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية جائزة “أفضل محطة مطار في العالم”، وفاز مطار هونغ كونغ الدولي بجائزة “أفضل مطار في العالم للهجرة”.

وخارج آسيا، تم منح جائزة “المطار الأكثر تطوراً في العالم” إلى مطار باريس أورلي، بينما حصل مطار لندن هيثرو على “أفضل مطار للتسوق في العالم”.

أفضل 10 مطارات في العالم للعام 2020:

1. مطار شانغي سنغافورة

2. مطار طوكيو هانيدا الدولي

3. مطار حمد الدولي (الدوحة، قطر)

4. مطار إنتشون الدولي (كوريا الجنوبية)

5. مطار ميونخ الدولي (ألمانيا)

6. مطار هونغ كونغ الدولي

7. مطار ناريتا الدولي (طوكيو)

8. مطار تشوبو سنتراير الدولي (ناغويا، اليابان)

9. مطار سخيبول أمستردام

10. مطار كانساي الدولي (أوساكا، اليابان)