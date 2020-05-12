تبلغ 6 سنوات.. أصغر مصابة في مستشفى القصر الكبير تغادر وحدة العزل بعد تعافيها من “كوفيد-19”

غادرت، أمس الاثنين، أصغر طفلة دخلت إلى مستشفى القصر الكبير، لتلقي العلاج من فيروس كورونا، وحدة العزل، بعد تماثلها للشفاء بشكل كلي من الجائحة.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الطفلة المعافاة من الجائحة، البالغة من العمر 6 سنوات، تنحدر من مدينة العرائش، وكانت قد نقلت إلى المستشفى المذكور للعلاج، في نهاية شهر أبريل الماضي، بعدما أظهرت التحاليل المخبرية إصابتها بـ”كوفيد19″.
وأضاف المصدر ذاته أن الطفلة كانت في حالة صحية مستقرة، طوال فترة العلاج وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.
ورجح المصدر ذاته أن تكون العدوى قد انتقلت إلى الطفلة عن طريق والدتها، التي أصيبت، في وقت سابق، بالجائحة عن طريق مخالطتها لإحدى العاملات في مصنع تصبير السمك في العرائش.
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