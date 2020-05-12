برشلونة يضع شرطا تعجيزيا أمام رغبة بايرن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن بايرن ميونخ الألماني يخطط لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي القادم، من خلال ضم ظهير أيمن جديد ينافس بنيامين بافارد في الموسم المقبل.

ورغم تواجد الظهير ألفارو أودريوزولا ضمن صفوف بايرن، معارًا من ريال مدريد حتى نهاية الموسم، إلا أن النادي الألماني لا يبدو راغبًا في ضمه نهائيًا.

وبحسب "راديو كاتالونيا"، فإن بايرن ميونخ من أبرز الأندية المهتمة بضم البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير برشلونة، إلى جانب مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وأشارت إلى رغبة النادي الكاتالوني في الحصول على 50 مليون يورو نظير بيع الدولي البرتغالي للنادي المهتم بضمه.

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وبسبب هذا المقابل المادي المرتفع، فإن بايرن ميونخ قد يصرف النظر عن شراء سيميدو، لعدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب، في ظل الأزمة الراهنة بعد جائحة كورونا.

من جانبها، ذكرت صحيفة "سبورت بيلد" أن بايرن لديه مجموعة من المرشحين لشغل مركز الظهير الأيمن، بخلاف سيميدو، وقد يذهب إلى خيار الإعارة مجددًا في الميركاتو الصيفي.

ودخل سيرجينو ديست ظهير أياكس أمستردام، قائمة المرشحين للانتقال إلى بايرن، بعدما أفادت تقارير بتقدم النادي الألماني بعرض لضمه في كانون الثاني/يناير الماضي.