كورونا: السعودية ولبنان تفرضان حظر تجوّل وإيران تفتح مساجدها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الداخلية السعوديّة، عن فرض حظر تجوال لمدة 24 ساعة في أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك في خطوة إضافية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وأضافت أنه "حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

مكة (أرشيفية ‘أ ب‘)

لبنان

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إعادة فرض إغلاق تام في البلاد لمدة أربعة أيام بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق.

وسجّل لبنان رسميًا حتى الآن 870 إصابة بكوفيد-19، بينها 26 وفاة. وعادت وتيرة الإصابات اليومية لترتفع في الأيام القليلة الماضية مع بدء الحكومة التخفيف من تدابير الإغلاق المشددة وتسجيل إصابات جديدة خصوصًا لدى اللبنانيين الوافدين من الخارج.

وإأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن "المجلس قرّر الإغلاق الكامل لمدة أربعة أيام" اعتبارًا من مساء الأربعاء وحتى صباح الإثنين.

ويستثني القرار "المؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة، إضافة إلى التأكيد على وجوب ملازمة المواطنين منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى".

Advertisements

إيران

أعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم الثلاثاء أن إيران ستعيد فتح المساجد لمدة ساعتين لثلاث ليال خلال الليالي العشر الأخيرة من رمضان.

وأغلقت المساجد في آذار/ مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في الدولة الأكثر تضررا بالوباء في العالم الإسلامي، واستمر الأمر مع بداية شهر رمضان في 25 نيسان/ أبريل.

من تشييع ضحايا كورونا في إيران (أ ب)

وستتم إعادة فتح المساجد بصورة مؤقتة مع اقتراب حلول ليلة القدر في الأيام الأخيرة من رمضان.

كما أعلن وزير الصحة سعيد نمكي عن إعادة فتح المساجد بين منتصف الليل والساعة الثانية فجرًا لثلاث ليالٍ من الليالي الخمس القادمة اعتبارا من يوم الأربعاء.

ونبه في لقاء مع التلفزيون الحكومي إلى أن "الخطأ الاستراتيجي الأكبر يكمن بالاعتقاد بأن فيروس كورونا المستجد قد مضى" داعيًا إلى اليقظة قائلا إنه "في أي لحظة، نحن مهددون بالعودة إلى وضع سيء" بسبب "الإهمال".