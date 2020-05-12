عودة عالقين فلسطينيين بمصر لغزة عبر معبر رفح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الثلاثاء، استقبال قرابة 1700 مواطنٍ عالق في الجانب المصري، عبر معبر رفح، وفق إجراءات وقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا حيث سيتم إدخالهم للحجر الصحي لـ21 يوما.
وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، خلال مؤتمر صحافي إن "قرابة 1700 مواطن عالقا سيدخلون غزة خلال 3 أيام من فتح معبر رفح"، بحسب ما أفادتوكالة "الأناضول" للأنباء.
وذكر البزم أن هيئة المعابر "تواصلت مع العالقين في مصر بشكل شخصي و أبلغتهم بمواعيد دخولهم، لضمان إتمام إجراءات الوقاية والسلامة".
ولفت إلى أنه "تم اتخاذ مجموعة من إجراءات تسهيل وصول العالقين، وفق إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا".
واتخذت الطواقم الأمنية إجراءات وقائية لاستقبال العائدين، كارتداء الملابس الطبية الواقية، وتعقيم المعبر ومرافقه.
ومن المقرر أن يستمر فتح معبر رفح البري، لمدة 3 أيام بدءا من اليوم وحتى بعد غدٍ الخميس، بحسب داخلية غزة.
وأكدت الداخلية، أن جميع الأفراد العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي، في المراكز التي خصصتها الجهات الحكومية، للتأكد من خلوّهم من فيروس كورونا، لمدة 21 يوما وقد تزيد المدة وفق تقديرات الجهات المختصة.
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