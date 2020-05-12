قناة "MBC" توقف بث مسلسل #مخرج_7

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت قناة "MBC" عن إيقاف بث مسلسلها الرمضانيّ "مخرج 7" والذي لقي الكثير من الانتقادات لما فيه من رسائل تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت شبكة "إم بي سي" أن المسلسل الكويتي "درب الزلق" سيتم عرضه ابتداء من الجمعة المقبلة وخلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان في نفس موعد عرض "مخرج 7" الذي تنتهي حلقاته عند الحلقة 20.

وادعت القناة أن تصوير "مخرج 7" قد توقّف عند هذا الحد بسبب حالة الحجر المنزلي وحظر التجول الذي فرضه فيروس كورونا.

وكتب الشاب السعودي محمد منتصر على صفحته في فيسبوك مشككًا أنه "يقولك انو مخرج ٧ بيتوقف عرضو عشان الكورونا، متأكدين عشان الكورونا ، لأنو بصراحة مالو داعي احسو".

وكتب حساب على موقع "تويتر" يحمل اسم "العارض المنقاد" أنه "أنا أوافقه الرأي مخرج 7 هابط بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى والجميع يشاهده للأسف ذكور وإناث بجميع الأعمار وفي شهر كريم".

وكان قد سبق إعلان وقف البث، حالة من الضجيج والانتقادات الواسعة على عدة مستويات إما من خلال أفراد ونقّاد وإما من خلال مؤسسات ودول، وأصدرت رابطة "الاتحاد العام للمنتجين العرب" المنتشرة في أكثر من 18 دولة عربيّة بإشراف د. إبراهيم أبو ذكرى، بيانًا تطالب به مجموعة "MBC" بالتّوقف عن بث مسلسلات الدراما التي تسيء للقضية الفلسطينيّة، في إشارة إلى المسلسلين الرمضانيين "مخرج 7" و"أم هارون".

Advertisements

وجاء في البيان أن "هذه الأعمال تحاول تشويه صورة العرب لصالح توثيق بعض الأفكار التي تبثها أدوات الصهيونية العالمية في محاولات فاشلة للتطبيع مع إسرائيل".

وقال الاتحاد العام في بيانه "إن الجمهور العربي تعرض لصدمة حقيقية وهو يشاهد على فضائية ‘MBC‘، مسلسلين أحدهما أخطر من الآخر، ولكنهما يسيران معا في اتجاه واحد، في محاولة لتغيير حقائق تاريخية والتمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني وهذا ما يرفضه الاتحاد العام للمنتجين العرب جملة وتفصيلًا".

واعتبر الاتحاد أن "هذه الأعمال أقل ما يمكن وصفها بأنها وقحة، ومستفزة، ومفسدة للتاريخ العربي، ومشوهة للتاريخ العربي المشرف الذي يفخر به كل عربي". وأضاف البيان أن "عرض مثل هذه الأعمال الرخيصة تهدف لمحاولة غسل أدمغة المواطنين العرب".

وطالب الاتحاد العام للمنتجين العرب، بتوجيه إيعاز فوري من الجامعة العربية إلى القناة "لإيقاف بث كل عمل فني يسيء إلى قضيتنا الأبدية قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية".

ويتضح أيضًا أن الانتقادات لم تقتصر على المحتوى المعروض في العمل السينمائي بينما اكتشف بعض النّقاد السينمائيين ثغرة أخرى تظهر ضحالة العمل الإنتاجي في تفصيلة لا يمكن الوقوع فيها، عندما ظهر "دوخي" الذي يلعب دوره ناصر القصبي جالسًا على مكتبه ومن خلفه زجاج المكتب الذي يطل على أبراج تقع في شارع الشيخ زايد في دبي، بينما من المفترض أن يكون المبنى متواجدًا في العاصمة السعودية الرياض داخل الوزارات الحكومية.