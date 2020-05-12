شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يعزي في وفاة وفاة رئيس الهيئة العسكرية لمديريات ردفان هيثم الجهوري والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 بعث القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، برقية عزاءٍ ومواساة إلى كل من العميد فاضل محمد صالح، وأياد ومحمد هيثم الجهوري في وفاة المناضل العميد هيثم محمد صالح الجهوري رئيس الهيئة العسكرية الجنوبية بمديريات ردفان والذي وافته المنية اليوم.

وعبّر الزُبيدي عن عميق حزنه وألمه برحيل القيادي الجهوري والذي يشكل خسارة كبيرة على وطننا الجنوبي وقواته المسلحة. Advertisements وعدد اللواء الزبيدي الأدوار القيادية للفقيد الجهوري وتضحياته منذ انطلاقة الحراك الجنوبي السلمي، مشيداً بمواقفه البطولية المشهود لها بالشجاعة والإقدام خلال مختلف مراحل الثورة الجنوبية الباسلة. وعبّر رئيس المجلس الانتقالي عن مشاطرته وقيادة المجلس لأسرة الفقيد وآل الجهوري كافة أحزانهم بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى أن يجعله آخر أحزانهم .. مبتهلاً إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه كافة الصبر والسلوان

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