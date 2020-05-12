شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 76 حالة وفاة في عدن خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، اللواء سند جميل، عن تسجيل 76 حالة وفاة في العاصمة عدن خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأوضح اللواء سند جميل أن رئاسة المصلحة إعتبارا من يوم غد ستقوم برفع الاحصائيات مباشرة لمكتب وزارة الصحة ومكتب الصحة م/ عدن ، للاطلاع واتخاد مايلزم حيال ذلك كونهم الجهة المعنية بالتابعة والرصد. واورد رئيس المصلحة اجمالي الوفيات ليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020م بلغ (76) حالة موزعين على النحو التالي: (15)حالة كريتر (6) حالات المعلا (4)حالات خورمكسر (3) حالات الروضة (14) حالة التواهي (0) حالة (4) حالات العزل Advertisements (10) حالات المنصورة (3) حالات البساتين (0) حالة دار سعد (3) حالات الممدارة (7) حالات الشيخ عثمان (2) حالتين الشعب (2) حالتين القاهرة (2) حالتين البريقة (1) مدينة السلام وأضاف أنه تم صرف تصاريح الدفن بموجب خطابات على النحو التالي : (61)خطاب من اقسام الشرط دون معرفة سبب الوفاة ، وحسب المتعارف علية الاسباب طبيعية (10) خطابات من المستشفيات الخاصة (4) العزل (1) جنائي عبر العمليات وجميع المتوفين كبار السن

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