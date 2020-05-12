تسجيل 9 حالات كورونا جديدة في خمس محافظات محررة

الثلاثاء 12 مايو 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمجابهة فيروس كورونا، اليوم الثلاثا، تسجيل تسع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، في خمس محافظات محررة .



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وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في تويتر، أن الحالات المسجلة توزعت على 4 حالات في عدن وحالتين في لحج وثلاث حالات هي الأولى في أبين والمهرة وشبوة .. مشيرة إلى وفاة الحالة المسجلة في شبوة .

وبحسب اللجنة فإن بهذه الحصيلة ترتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 65 حالة في مختلف المحافظات المحررة فيما بلغ عدد الوفيات 10 حالات .