شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في البحرين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 2192، بعد تسجيل 10 حالات تعافٍ جديدة. Advertisements وأوضحت أنها أجرت 197898 فحوصات لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن. وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 3330، بينها 5 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 3325 بالمستقرة، وسجلت البلاد 9 وفيات بالمرض.

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