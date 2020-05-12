ارتفاع إصابات كورونا في تركيا

الثلاثاء 12 مايو 2020

سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 1704 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 141475.



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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3894.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 98889 شخصاً حتى الآن.