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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في تركيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 1704 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 141475.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3894.
وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 98889 شخصاً حتى الآن.
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