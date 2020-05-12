الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى بيلاروسيا لدعمها في مكافحة كورونا

الثلاثاء 12 مايو 2020

أرسلت الإمارات، اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات إلى بيلاروسيا؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن الطائرة تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال أحمد محمد منقوش الطنيجي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيلاروسيا، إن "دولة الإمارات وقفت بحزم إلى جانب جميع الدول التي تعمل على احتواء وباء كوفيد-19 وبعثت رسالة إلى العالم، أظهرت فيها أن التضامن يجب أن يتجاوز الأقوال وأن يصبح عملا ملموسا".

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وأضاف: "نجحت دولة الإمارات في دعم أكثر من نصف مليون من العاملين في المجال الطبي في عشرات الدول حول العالم، مما يدل على التزامنا بمكافحة هذا الفيروس معا".

وبروح التضامن والتعاون الإنساني فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ انتشار الفيروس، لا تألو جهدا في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات الوباء.

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 523 طنا من المساعدات لأكثر من 45 دولة، استفاد منها أكثر 523 ألفا من العاملين في المجال الطبي.

جهود الإمارات تنوعت بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية.

كما شملت تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.