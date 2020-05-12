- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. تنظيم لقاء توعوي للمنشأت السياحية حول الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
نظم مكتب وزارة السياحة بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ،لقاءا توعويا لمدراء المنشات السياحية حول طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وهدف اللقاء الى إكساب 35 من مدراء المنشات السياحية ،معارف ومعلومات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق وقايته ومكافحته وأدوات الحماية الشخصية إضافة الى معرفة التعليمات وكيفية تطبيق استخدام الأدوات والمواد المطهر والمعقمة لسلامة الأشخاص ومن حولهم إزاء هذه الجائحة.
واوضح مدير عام مكتب السياحة علي السقاف، بان اللقاء يأتي في اطار جهود لجنة الطوارئ بالوادي والصحراء بهدف سلامة العاملين بالمنشأت السياحية من خلال التوعية بطرق الوقاية ووسائل الحماية..مشدداً على ضرورة التقييد بارشادات الجهات الصحية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت.. تنظيم لقاء توعوي للمنشأت السياحية حول الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.