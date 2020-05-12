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الداخلية التونسية تعلن توقيف عنصر إرهابي غربي البلاد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 12 مايو 2020

أعلنت الداخلية التونسية، الثلاثاء، توقيف عنصر إرهابي غربي البلاد.

 

وقالت الوزارة، في بيان، إن "وحدات من الحرس التونسي بمحافظة جندوبة شمال غرب تونس أوقفت عنصرا إرهابيا بمدينة غار الدماء".

 

 

وأوضحت أن العنصر الإرهابي مطلوب للقضاء بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي (لم تحدده)، ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.

 

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وأشارت إلى أنه تم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

 

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011 كثيرا ما تزامن شهر رمضان مع عمليات إرهابية، لكن أنشطة الجماعات المتطرفة شهدت انحسارا لافتا مع تصفية العديد من القياديين في عمليات أمنية.

 

وتعود أحدث عملية إرهابية في تونس إلى مارس/آذار الماضي حينما فجر إرهابي نفسه في منطقة البحيرة قرب مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة، ما أدى إلى مقتل عنصر أمني واثنين من الإرهابيين.

 

والجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، تفكيك خلية إرهابية بمدينة صفاقص (وسط) تنشط عبر الإنترنت وتحرض على إسقاط النظام.

 

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