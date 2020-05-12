شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تفرض حظرا شاملا أوّل أيّام العيد والان نبدء بالتفاصيل
وشدد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، على أنه لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات أول أيام العيد إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة اللازمين لإدامة عملها.
كما أعلن الوزير الأردني أن يوم الجمعة من كلّ أسبوع سيفرض فيه حظر تجوّل شامل كما جرت العادة، وحتّى إشعار آخر.
وكشف أنّ الحكومة الأردنية قرّرت صرف رواتب موظفي القطاع العام منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لتمكين الموظفين من شراء مستلزماتهم للعيد، على أن تكون عودة موظفي القطاع العام إلى العمل يوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي.
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