إيران تعلن السماح بفتح المساجد لإحياء ليلة القدر



أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا قررت السماح بإعادة

فتح أبواب المساجد لإحياء ليلة القدر.

ونقلت وكالات الإيرانية عنه القول إن المرشد الإيراني علي خامنئي لم يضغط على اللجنة لاتخاذ هذا القرار، وقال إنه إثر تصريحاته "حول البحث عن سبل لإحياء مراسم ليالي القدر، تم عقد اجتماع اتخذ خلاله القرار لإعادة فتح أبواب المساجد لإحياء هذه المراسم مع التزام البروتوكولات الصحية، ووضعنا فيها شروطاً ينبغي على المواطنين الالتزام بها".

وأوضح أنه سيتم فتح المساجد لساعتين فقط كل ليلة، ولن يُسمح لكبار السن والمرضى والأطفال بالمشاركة. وأشار إلى أن الصلوات ستكون في الأفنية المفتوحة للمساجد، أو بداخله ولكن مع مراعاة التباعد الاجتماعي. ولفت إلى أنه يتعين على كل مصل أن يحضر معه السجادة والمصحف.

ومن المقرر أن يتم فتح المساجد في ليالي الثلاثاء والخميس والسبت.

وقال الوزير :"لحسن الحظ أننا انتقلنا من مرحلة الإدارة إلى السيطرة في الكثير من مناطق البلاد ومن السيطرة إلى الاحتواء في مناطق أخرى، وهو نجاح تحقق بتعاون المواطنين والأجهزة المعنية"، ولكنه شدد على أنه "يتوجب على المواطنين الاستمرار في الالتزام بالشروط الصحية".

