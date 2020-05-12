لبنان سيبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الأربعاء



قال مصدر مقرب للحكومة إن لبنان سيبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الدولي غدا الأربعاء إذ تطلب بيروت الحصول على مساعدة من الصندوق للتعامل مع أزمة مالية كبيرة.

ونقلت رويترز عن المصدر المقرب من الحكومة إن الجانبين عقدا اجتماعا تمهيديا أمس الاثنين بحضور وزير المالية غازي وزني ممثلاً للجانب اللبناني قبيل محادثات تفصيلية من المقرر أن تجرى غداً الأربعاء.

والمحادثات التي ستجرى غداً عبر مؤتمر بالفيديو ستتم بمشاركة مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ومصرف لبنان المركزي والرئاسة.

وذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية في وقت سابق اليوم الثلاثاء نقلاً عن مصادر لم تذكر أسماءها أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت أمس الاثنين.

وقال مسؤول بوزارة المالية إنه لا تعليق لديه بشان التقرير.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وقعت طلباً رسمياً مطلع أيار الجاري، مع مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، وكان الطلب للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي، وأعلنت جمعية مصارف لبنان رفضها خطة الإنقاذ الحكومية، بينما اعتصم محتجون أمام المصرف المركزي في بيروت للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية.

وقالت الجمعية إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية، وقد تؤدي عملياً إلى تضخم مرتفع جدًا.

وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفض الخطة لأسباب، منها أنها تمس بالملكية الفردية، وقالت إنها ستقدم قريبا خطة كفيلة بالمساهمة في تخفيف الركود وتمهيد الطريق لنمو مستدام.

