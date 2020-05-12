انخفاض الانبعاثات الكربونية في الهند لأول مرة منذ أربعة عقود

أظهرت دراسة بريطانية أن معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهند انخفض للمرة الأولى منذ أربعة عقود، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإغلاق المفروض في البلاد في إطار مكافحة وباء كورونا.

وأفادت الدراسة، وهي تحليل أجراه موقع "كاربون بريف" البريطاني المعني بالبيئة، بأن انخفاض الطلب على الكهرباء والمنافسة من مصادر الطاقة المتجددة، أديا إلى تراجع الطلب على الوقود الأحفوري على مدى الـ12 شهرا الماضية حتى قبل أن يتفشى الوباء في الهند.

وأوضحت أن الإغلاق المفاجئ بداية من 25 أذار/مارس هو الذي أدى إلى زيادة الانخفاض في الانبعاثات.

ووفقاً للدراسة، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهند بنحو 15% خلال شهر أذار/ مارس الماضي، ومن المرجح أن تكون قد انخفضت بنسبة 30% في نيسان/أبريل.

وجاء في الدراسة أن "الانبعاثات انخفضت بنسبة 1% تقريبا في العام المالي المنتهي في أذار/مارس 2020، حيث انخفض استهلاك الفحم والنفط".

وذكرت الدراسة أن تراجع الطلب على الطاقة تحملته وحدات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، ما يفسر انخفاض الانبعاثات. وانخفض توليد الطاقة باستخدام الفحم بنسبة 15% في أذار/مارس و31% في الأسابيع الثلاثة الأولى من نيسان/أبريل.

كما أظهرت البيانات أن الطلب على الفحم قد تراجع خلال العام الماضي، حيث انخفضت شحنات الفحم بنسبة 2%، وهو أول انخفاض على أساس سنوي في الاستهلاك خلال عقدين.

كما انخفض استهلاك النفط بنسبة 18% في أذار/مارس 2020، على أساس سنوي، نتيجة الإغلاق. وفي الوقت نفسه، ازداد توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار العام.

وخلال الأسابيع الماضية، فوجئ الهنود بمشاهد سلاسل جبال الهيمالايا، التي تمكنوا من رؤيتها من على بعد مئات الكيلومترات بسبب انخفاض معدل التلوث، كما صارت الأنهار أكثر نقاء.

