الرئيس الإيراني يقيل وزير الصناعة

طهران ـ د ب أ: أقال الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير الصناعة والمناجم والتجارة. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن بيان على الموقع الرسمي للوزارة قوله إنه تمت إقالة رضا رحماني وحل محله وزير لتسيير أعمال الوزارة دون ذكر أسباب. وكان قد تم نقل رحماني للمستشفى في أواخر فبراير بعدما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا. وتشرف الوزارة بشكل مباشر على بعض من أكبر المجموعات الصناعية في إيران، ومن بينها شركة “إيران خودرو” الحكومية لصناعة السيارات وشركة “ايميدرو” القابضة للتعدين والمعادن.

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