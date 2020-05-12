كورونا المستجد: أمراض جلدية مرتبطة بكورونا وإنزيم يجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة

ـ السعودية تفرض حظر التجوال الكلي في محافظة بيش بجازان

ـ ارتفاع حالات التعافي بالكويت.. والإمارات والبحرين تسجلان وفيات جديدة

ـ قطر تعيد فتح مكاتب الصرافة والعراق يلوح بإعادة فرض الحظر الشامل

ـ موظفو الحكومة بالأردن يعودون لأعمالهم نهاية الشهر

ـ إجلاء 10 آلاف مصري من العالقين بالخارج.. و161 إصابة جديدة في السودان

ـ لبنان يخشى موجة انتشار جديدة والجزائر تنتج أجهزة للكشف عن الفيروس

ـ إيران تعيد فتح جميع المساجد وتراجع الإصابات في إيطاليا

ـ أكثر من 32 ألف وفاة في بريطانيا وحجر صحي لكل القادمين إلى إسبانيا

ـ البلجيكيون يعودون للمتاجر ورفع القيود عن 9 ولايات تركية جديدة

ـ ووهان الصينية تخطط لإجراء فحوص موسعة وروسيا تخفف القيود تدريجيا

مدريد ـ عواصم ـ وكالات:

كشفت دراسة إسبانية حديثة أن أطباء الجلد حددوا 5 أمراض جلدية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، باعتبارها قد تكون ناجمة عنه أو أنها تشير إلى مضاعفات، لكنها حذرت الناس من مغبة “التشخيص الذاتي”. وتمكن أطباء أمراض الجلد من تحديد هذه الأمراض الجلدية الخمسة من خلال أبحاث أجريت على 375 مريضا في إسبانيا، في محاولة لوضع تصور حول كيفية ظهور المرض في أعراض الجلد. ووفقا للدراسة، فإن 19 في المئة من الحالات تضمنت أعراضا تشبه “الشرث”، الذي يؤثر على اليدين والقدمين ويوصف بأنه بقع حمراء أو أرجوانية صغيرة ناتجة عن النزيف تحت الجلد، وسبب احمرار الجلد والحكة والالتهاب وأحيانا البثور. كما حددت الدراسة ظهور حويصلات جلدية، مختلفة الحجم تسبب الحكة بشكل عام على جذع الجسم، وكانت تتسم أحيانا بأنها مليئة بالدم. وبحسب الأطباء الإسبان، تم تحديد الحالة الثالثة وهي الشرى، هي عبارة عن تكون مناطق جلدية وردية أو بيضاء ظاهرة، وعادة ما يرافق الشرى حكة معروفة بحكة الجلد.

كما وجد أطباء أمراض الجلدية الإسبان أنواعا أخرى من الطفح، ظهرت في 47 في المئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا من إجمالي أفراد العينة، وهي عبارة عن نتوءات حمراء صغيرة، مسطحة ومرتفعة، وظهرت حول بصيلات الشعر في بعض الحالات. وفي الأخير ذكرت الدراسة ظهور أعراض التزرق الشبكي في 6% من الحالات المرضية لدى المصابين، ويحدث التزرق الشبكي أو النخر عندما تضعف الدورة الدموية في الأوعية الدموية في الجلد، مما يتسبب في ظهور احمرار أو بقع زرقاء لامعة بنمط يشبه الشبكة. من جانب آخر، قد تساعد دراسة أجريت في 11 بلدا أوروبيا على تفسير تقارير تفيد بأن الرجال أكثر عرضة على ما يبدو من النساء لهجوم فيروس كورونا المستجد وأنه يكون أشرس لديهم بكثير. ووجد الباحثون أن الرجال لديهم مستويات أكبر في الدم من الإنزيم 2 المحول للأنجيوتنسين (إيه.سي.إي2) قد تعني أن أعضاءهم لديها “مستقبلات” أكبر لهذا الإنزيم الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا. وشملت دراستهم أكثر من ألفي رجل وامرأة يعانون من قصور في القلب لكن دون إصابة بفيروس كورونا، وكثير منهم يأخذون أدوية شائعة لضغط الدم تمنع تأثير هذا الإنزيم. ويؤكد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين كانوا يتلقون هذه الأدوية لم تكن لديهم مستويات أكبر من الإنزيم، الأمر الذي يضيف إلى الأدلة على أن الأدوية لا تزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا.

خليجيا، بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق حظر التجوال الكلي لـ24 ساعة في محافظة بيش بمنطقة جازان، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا. ووصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 41014 حالة. من جانبها، اعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 194 مصابا بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 3101، فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 203 حالات. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 783 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 19661 حالة، كما أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 9 حالات. وقالت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني انه تم تسجيل 173 إصابة جديدة بالفيروس، وأوضحت أن إجمالي الإصابات القائمة في المملكة بلغ 3218 .

في سياق منفصل، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر سمحت لمكاتب الصرافة بفتح أبوابها مع اتخاذ تدابير احترازية صارمة اعتبارا من أمس الثلاثاء. الى ذلك، حذرت وزارة الصحة العراقية من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولوحت بإعادة فرض الحظر الصحي الشامل. بدورها، قررت الحكومة الأردنية عودة القطاع العام للعمل ابتداء من 26 مايو، مع تأكيد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا. وفي مصر، كشف مصدر مطلع بوزارة الطيران المدني المصري أن قرابة 10 آلاف مصري من العالقين بالخارج، تم اجلاؤهم واعادتهم إلى مصر عبر الجسر الجوي الذي تنظمه شركتا مصر للطيران وأير كايرو الحكوميتان. مشيرا إلى أن الشركتين أطلقتا نحو 60 رحلة استثنائية إلى مختلف العواصم، منذ أواخر أبريل الماضي حتى الآن. وفي السودان اعلنت وزراة الصحة تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات لترتفع الحصيلة إلى 1526 إصابات و74 وفاة.

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وفي لبنان حذرت السلطات من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن قفزت الأعداد لأعلى مستوى في أكثر من شهر مع تخفيف الحكومة بعض القيود التي فرضت على الحياة العامة. من جهتها، قالت الحكومة الجزائرية إنها بدأت إنتاج أجهزة للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد تظهر نتائجها خلال 15 دقيقة وبقدرة إنتاجية 200 ألف وحدة أسبوعيا. وسجلت الجزائر حتى الآن 5891 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 507 حالات وفاة و2841 حالة تماثلت للشفاء. وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تعافي 257 من المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي 2811 حالة شفاء من المرض.

دوليا، أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية بأن جميع المساجد في إيران أعيد فتحها أمس في خطوة أخرى من الحكومة لتخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. ونقلت الوكالة عن محمد قمي مدير منظمة التنمية الإسلامية قوله إن قرار إعادة فتح المساجد جرى اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة. الى ذلك، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن ١٫٣٨ مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد فيما ذكرت وزارة الصحة في بريطانيا أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 210 ليصل الى 32065 حالة. وفي إسبانيا أمرت الحكومة بوضع كل القادمين من الخارج قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين وذلك اعتبارا من 15 مايو في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. بدورها، قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد 19 زادت 179 حالة بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى 744 من 802 أمس الاول.

فيما قالت وزارة الصحة الفرنسية إن وفيات فيروس كورونا زادت 263 حالة مقابل 70 أمس الاول وذلك مع شروع السلطات في تخفيف إجراءات العزل العام التي استمرت قرب شهرين. في السياق، سمحت بلجيكا لمعظم المتاجر بفتح أبوابها بقواعد صحية صارمة للزبائن، متبعة خطى إسبانيا في تخفيف إجراءات العزل العام. فيما قررت الحكومة التشيكية أنه لن تكون هناك حاجة إلى ارتداء الكمامات في معظم الأماكن العامة اعتبارا من 25 مايو، وذلك في أحدث تخفيف للقيود التي وضعتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. لكن لن يكون الناس قريبا في حاجة لارتداء الكمامات سوى في وسائل النقل العام والمتاجر وفي الأماكن العامة المغلقة الأخرى التي تشمل أيضا المسارح ودور السينما. من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع قيود الدخول والخروج عن 9 ولايات جديدة، ليرتفع العدد إلى 16 ولاية.

وفي روسيا، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خفضا تدريجيا في إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، وقد أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد مما يجعل العدد الإجمالي للإصابات على مستوى روسيا يتجاوز مثيله في بريطانيا ويصل إلى 232243 وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات في العالم. وفي الصين، كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز ومصدران مطلعان عن أن مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين تخطط لإجراء فحوصات بالمدينة على مدار 10 أيام.