أساور لتتبع حرارة التلاميذ في الصين

بكين ـ وكالات: اختبرت الصين أساور لمراقبة الحرارة، تنبه من خلال تطبيق ذكي، ما إذا كان أحد التلاميذ مصابا بالحمى في مدارس بكين، وذلك لتتبع الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد. وكانت الصين قد نشرت كاميرات حرارية في الأماكن العامة، ويطلب في معظم الأماكن من الأشخاص إظهار تطبيق يحمل تقييمات خضراء وصفراء وحمراء، تحدد خطر إصابة الشخص بناء على سجل سفره. ووزعت الأساور في 5 مناطق في بكين لتلاميذ عادوا إلى المدارس المتوسطة للمرة الأولى من أشهر.

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