ترامب: الديمقراطيون يعرقلون خطط تخفيف القيود في بعض الولايات

واشنطن ـ رويترز: اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الديمقراطيين بالتحرك ببطء لإعادة فتح ولايات أميركية بعد إجراءات العزل العام لأغراض سياسية. ويعمل الرئيس الجمهوري الذي سيخوض الانتخابات في نوفمبر سعيا لفترة ولاية ثانية على إعادة تشغيل الاقتصاد الأميركي في أقرب وقت على عكس توصيات من خبراء الصحة بتوخي الحذر لتجنب موجة جديدة من الإصابات. وشجع ترامب الولايات على تخفيف القيود التي تهدف للحد من تفشي الجائحة. واليوم استهدف ولاية بنسلفانيا. وكتب على تويتر يقول “شعب بنسلفانيا العظيم يريد حريته الآن وهو على علم كامل بما يستتبعه ذلك. الديمقراطيون يتحركون ببطء في مختلف أرجاء الولايات المتحدة لأغراض سياسية. لو كان الأمر بيدهم لانتظروا حتى الثالث من نوفمبر. لا تلعبوا سياسية، حافظوا على أنفسكم، وتحركوا بسرعة!”.

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