تركيا تسجّل تراجعاً ملحوظاً في معدل الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في تراجع ملحوظ لمعدل الإصابات اليومية مقارنة مع أمس الاثنين، فيما أكدت أن الأرقام ضمن الحدود المتوقعة.
وسجلت الوزراة خلال الساعات الـ24 الماضية، 53 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3894 حالة.
وأشار كوجة، إلى "تعافي 3109 مصابين ليتجاوز عدد المتعافين من الفيروس 98 ألفاً"، مشيرا إلى أن "نسبة المتعافين بين المصابين بلغت 70%".
وأكد أن "عدد مرضى العناية المركزة في انخفاض مستمر"، مضيفا: "كفاحنا ضد الفيروس، يكمن أولا في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، عن فرض حظر تجول جديد لمدة 4 أيام بدءا من 16 أيار الجاري، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مع رفع قيود الخروج والدخول من وإلى 9 ولايات إضافية.
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