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تركيا تسجّل تراجعاً ملحوظاً في معدل الإصابات بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس ، في تراجع ملحوظ لمعدل الإصابات اليومية مقارنة مع أمس الاثنين، فيما أكدت أن الأرقام ضمن الحدود المتوقعة.
وذكر وزير الصحة التركي فخر الدين كوجة، ان "حصيلة الإصابات وصلت حتى اليوم إلى أكثر من 141 ألفاً".

وسجلت الوزراة خلال الساعات الـ24 الماضية، 53 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3894 حالة.


وأشار كوجة، إلى "تعافي 3109 مصابين ليتجاوز عدد المتعافين من الفيروس 98 ألفاً"، مشيرا إلى أن "نسبة المتعافين بين المصابين بلغت 70%".

وأكد أن "عدد مرضى العناية المركزة في انخفاض مستمر"، مضيفا: "كفاحنا ضد الفيروس، يكمن أولا في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، عن فرض حظر تجول جديد لمدة 4 أيام بدءا من 16 أيار الجاري، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مع رفع قيود الخروج والدخول من وإلى 9 ولايات إضافية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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