شفاء تسعة مصابين بكورونا في ميسان

اعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، عن شفاء تسعة مصابين بفايروس كورونا في المحافظة.
وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تسعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء اليوم الثلاثاء وقد غادروا ردهة العزل في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي الى بيوتهم".
ودعت الصحة المواطنين الى "الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وخلية الأزمة بالتقيد بشروط الحماية والتباعد الاجتماعي والجسدي ومراجعة مؤسساتنا الصحية عند الشعور باي اعراض مشابهة".
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