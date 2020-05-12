بالصورة.. متظاهرون في واسط يغلقون الطريق امام حقل الأحدب النفطي

تنشر الخليج 365، صورة لقيام متظاهرين في محافظة واسط بغلق الطريق أمام حقل الأحدب النفطي. وتشهد عدداً من المدن العراقية منذ ايام، تظاهرات عدة تطالب بالاصلاحات وتحديد موعد للانتخابات.

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