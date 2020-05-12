مصدر امني: النزاهة تعتقل مدير تقاعد نينوى وموظفين آخرين في الموصل

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن النزاهة اعتقلت مدير تقاعد محافظة نينوى ومدير ماستر كارد النخيل في الموصل ومندوب الادارة العامة لمصرف الرشيد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "النزاهة اعتقلت أيضاً 16موظفا لدى النخيل الموزعين في المدارس التي تعمل بمواقع متفرقة من الموصل".
وأضاف أن "عملية الاعتقال جاءت لمخالفتهم قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص توطين الرواتب حيث قامت شركة ماستر كارد النخيل باجبار حاملي بطاقة الكي كارد على تبديلها وايقاف رواتبهم".
وبين المصدر أن "القضاء اخلى سبيلهم بكفالة مالية كبيرة حتى اكمال التحقيق".
وأضاف أن "عملية الاعتقال جاءت لمخالفتهم قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص توطين الرواتب حيث قامت شركة ماستر كارد النخيل باجبار حاملي بطاقة الكي كارد على تبديلها وايقاف رواتبهم".
وبين المصدر أن "القضاء اخلى سبيلهم بكفالة مالية كبيرة حتى اكمال التحقيق".
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