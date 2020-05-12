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صحة كربلاء تعلن شفاء خمسة مصابين بكورونا

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أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء ، شفِاء خمس حالات إصابة بفايروس كُورونا المُستَجد في المحافظة، مؤكدة أن أربعة مُتعافين من الأطفال.
وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم، اليوم ، تماثُل ( 5 ) مُصابين ب‍فيروس كُورونا للشفاء ، أربعة منهم تراوحت أعمارهُم بين ( 3 _ 9 ) سنوات ، وموَزعين بين منطقة حي الموظفين وقضاء الحسينية ، وإثنين منهم أخوة ".

وأضاف كاظم، أن "حالة الشفاء الخامسة فهي لمُصاب من أهالي قضاء الحسينية بعمر ( 63 ) عاماً ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 90 ) حالة".

وأكد أن "الحالات الـ ( 13 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) لعلاج وإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية".

وتابع أن "الإعلان عن حالات الشفاء ، لا يتم إلاَ بعد إجراء العديد من الفحوصات المُختبرية التي تُثبت تعافي المُصاب بشكل تام".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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