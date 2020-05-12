صحة كربلاء تعلن شفاء خمسة مصابين بكورونا

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء ، شفِاء خمس حالات إصابة بفايروس كُورونا المُستَجد في المحافظة، مؤكدة أن أربعة مُتعافين من الأطفال.
وأضاف كاظم، أن "حالة الشفاء الخامسة فهي لمُصاب من أهالي قضاء الحسينية بعمر ( 63 ) عاماً ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 90 ) حالة".
وأكد أن "الحالات الـ ( 13 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) لعلاج وإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية".
وتابع أن "الإعلان عن حالات الشفاء ، لا يتم إلاَ بعد إجراء العديد من الفحوصات المُختبرية التي تُثبت تعافي المُصاب بشكل تام".
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