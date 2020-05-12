صحة كربلاء تعلن شفاء خمسة مصابين بكورونا

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم، اليوم ، تماثُل ( 5 ) مُصابين ب‍فيروس كُورونا للشفاء ، أربعة منهم تراوحت أعمارهُم بين ( 3 _ 9 ) سنوات ، وموَزعين بين منطقة حي الموظفين وقضاء الحسينية ، وإثنين منهم أخوة ".وأضاف كاظم، أن "حالة الشفاء الخامسة فهي لمُصاب من أهالي قضاء الحسينية بعمر ( 63 ) عاماً ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 90 ) حالة".

وأكد أن "الحالات الـ ( 13 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) لعلاج وإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية".

وتابع أن "الإعلان عن حالات الشفاء ، لا يتم إلاَ بعد إجراء العديد من الفحوصات المُختبرية التي تُثبت تعافي المُصاب بشكل تام".

