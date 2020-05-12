السعودية تعلن أوقاتا جديدة للتجول تشمل إجازة العيد

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان وأثناء عيد الفطر المبارك، ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، لم تسمه، أن المواعيد الجديدة جاءت بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

وأوضح أنه تقرر خلال الفترة من 14 حتى 22 مايو الجاري استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.

وأشار إلى "استمرار السماح بالتجول أثناء النهار لمدة (8) ساعات، تبدأ من الساعة (9) صباحًا وتنتهي عند الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة".

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وأكد على "استمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل".

وفيما يخص الفترة من بداية يوم السبت ( 30 رمضان) 23 مايو حتى نهاية يوم الأربعاء 27 مايو فتقرر "منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة".

وأشار إلى "التأكيد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر".

وأهاب بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.